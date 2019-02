La Région bruxelloise confirme son soutien à la lutte contre le décrochage scolaire

Le gouvernement bruxellois consacrera d'ici 2021 quelque 7,35 millions d'euros à la lutte contre le décrochage scolaire, a annoncé mercredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Via le Dispositif d'accrochage scolaire (DAS), le gouvernement régional octroiera ainsi, entre 2019 et 2021, une subvention de 5.852.609 euros aux écoles situés sur l'ensemble des communes bruxelloises afin qu'elles mènent, des activités de prévention du décrochage scolaire. Les 384 projets retenus proposent des ateliers d'aide aux devoirs, de théâtre, de musique, de sensibilisation à la réduction de la violence. Les activités se déroulent obligatoirement dans l'école, en dehors du temps scolaire.

Par ailleurs, via le Dispositif de soutien et d'accompagnement aux activités d'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes (DASC), l'exécutif bruxellois soutiendra également directement le secteur associatif via l'octroi de subventions à concurrence de 1.500.000 euros sur la même période. Cinquante huit associations bénéficieront ainsi de moyens régionaux pour mener des projets de soutien scolaire, d'épanouissement personnel du jeune, ...

Selon le cabinet du ministre-président, une attention particulière a été portée par la Région aux publics les plus défavorisés et à la participation des parents.

A Bruxelles, près de 15% des jeunes bruxellois quittent l'école sans le diplôme de l'enseignement secondaire. Et 28% des élèves bruxellois ont au moins deux ans de retard scolaire.

L'ensemble des projets financés par la Région bruxelloise via ces dispositifs sont consultables sur le site www.accrochagescolaire.brussels dont l'ambition, dixit M. Vervoort, est de devenir un centre d'expertise en matière d'accrochage scolaire.

Belga