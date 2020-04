La Région bruxelloise a déjà prospecté et proposera des masques en tissu en trois tailles

Le Conseil régional de sécurité bruxellois (CORES) s'est réuni lundi après-midi pour discuter des implications concrètes pour la Région bruxelloise des dernières annonces du Conseil national de sécurité, en date de vendredi dernier. La question des masques a été l'un des points centraux abordés. Bruxelles a déjà fait un travail de prospection des capacités de production locales, apprend-on lundi.

Les masques en tissu couvrant nez et bouche seront en effet obligatoires dans les transports à partir du 4 mai pour les 12 ans et plus, et apparaissent comme un élément essentiel de la stratégie de déconfinement en parallèle du maintien des règles d'hygiène et de précaution connues.

Vendredi, le cabinet Wilmès communiquait à l'issue du Conseil national de sécurité que "le gouvernement fédéral et les entités fédérées travaillent ensemble afin de procurer gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normé".

Le gouvernement de la Région bruxelloise avait déjà décidé et annoncé la veille qu'il allait fournir au moins un masque en tissu, avec filtre, à chaque citoyen bruxellois, rappelle lundi le cabinet du ministre-président à l'issue du Conseil régional de sécurité. "Nous avions à cœur d'offrir une égalité de traitement à tous les Bruxellois, ces masques s'adressant donc à l'ensemble de la population bruxelloise, en ce compris les enfants de moins de 12 ans, les personnes sans abri et les personnes en situation irrégulière", indique Rudi Vervoort.

Dans les détails, la Région envisage d'acquérir, en trois tailles différentes, des masques correspondant au tutoriel de fabrication validé par le SPF Santé publique. Une taskforce d'administrations et d'organismes d'intérêt régional, dont Bruxelles Prévention et Sécurité, Hub.brussels, Citydev et Iriscare, va coordonner l'achat, le stockage et la distribution, en collaboration avec les communes, précise le cabinet Vervoort. "Un premier travail de prospection a déjà été mené afin de vérifier la capacité de production des opérateurs économiques bruxellois et belges en mesure de faire face à un tel volume de commandes, tout en garantissant un produit de qualité."