La Région a prolongé le financement du Samusocial pour les 90 places d'accueil réservées aux migrants du Parc Maximilien

Un prolongement qui court jusqu'à la fin du mois d'août. Pour la suite, ce sera au nouveau gouvernement bruxellois de décider.

Le Samusocial indique tout de même que cette durée assez courte et l'offre de services actuellement proposée ne répond pas complètement aux besoins réels de ce public en particulier. Et qu'à long terme, il faudrait un programme d'aide "plus construit" avec les différentes associations qui gravitent autour du Parc Maximilien.

Ces 90 places ont été ouvertes tout début juillet, à quelques jours du grand départ du Tour de France à Bruxelles. L'annonce avait alors fait polémique. Ville et Région étant soupçonnées de vouloir "cacher" les migrants du Parc Maximilien, qui se trouvaient sur le tracé du parcours bruxellois du Tour.