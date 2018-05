La réforme du secteur de l'aide aux sans-abris à Bruxelles est lancée

L'ordonnance qui réforme notamment le Samusocial a été votée mercredi en Commission des Affaires sociales du parlement.

De quoi s'agit-il ?

C'est le texte qui veut réorganiser le secteur de l'aide aux sans-abris. Après le scandale du Samusocial, il y a eu une volonté unanime de repenser toute l'organisation de ce secteur. Notamment en y faisant davantage de place pour le travail de réinsertion, sur du plus long terme.

Et il y a urgence, car les chiffres sont alarmants. D'après les estimations du centre d'appui au secteur bruxellois de l'aide aux sans-abris (la Strada), le nombre de sans-abris a fait un bon de 30% sur ces trois dernières années.

Concrètement, qu'est-ce qui va changer ?

L'hébergement d'urgence est censé représenter une part moins importante des budgets consacrés à la lutte contre la vie en rue.

Bien sûr, il existera toujours. Ce sera le "new Samusocial" qui logera gratuitement et sans conditions les SDF.

Mais parallèlement, une autre structure verra le jour : Bruss'help. Qui sera chargée, elle, de travailler sur du plus long terme : orienter les sans-abris vers des services d'aide adéquats, et qui aura aussi pour mission d'analyser les causes du sans-abrisme.

Enfin, une cinquantaine d'associations actives dans le secteur seront officiellement reconnues. Avec subsides à la clé.

Politiquement, comment le texte a-t-il été reçu par les députés ?

Il a été voté par la majorité. Le MR, Ecolo et Groen s'y sont opposés. Tous regrettent le budget trop restreint accordé à l'aide structurelle.

Ecolo pointe aussi le dossier social global, le partage d'informations personnelles sur les usagers des structures de soutien, dans le but d'améliorer leur efficacité.