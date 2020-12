La reconversion d'Elise comme maréchale-ferrante :"t'es toute petite, qu'est-ce que tu vas faire avec les chevaux ?"

Dans la série des reconversions étonnantes, voici Elise. Employée dans le secteur culturel de la région montoise, elle a décidé il y a 3 ans de se lancer dans la maréchalerie. Cette profession qui a plus de 2000 ans dont le travail consiste à entretenir les pieds et sabots des chevaux et des ânes. Elise, toute jeune maréchale-ferrante, regarde dans le rétro pour expliquer son choix de nouveau métier. "J’ai toujours travaillé dans le milieu culturel puis après Mons 2015, j’ai eu envie d’autre chose. J’avais envie d'être dehors, d’être physiquement active et être en contact avec les animaux, en particuliers avec les ânes."

Une formation de trois ans plus tard, la voilà donc maréchale-ferrante, spécialisée dans les ânes. "Je voulais absolument travailler avec les ânes. A l’école, ils m’ont un peu regardé avec les yeux ronds quand j’ai dit ça parce que la plupart des maréchaux préfèrent les chevaux. Il y a beaucoup de préjugés avec les ânes : ils sont moins nobles, ils ne sont pas dans belles écuries, dans des grands concours, ils sont têtus, pas très sympas, dans la boue. Beaucoup de maréchaux n’ont donc pas envie de parer les ânes, ou ils le font parce qu’il y avait deux chevaux dans l’écurie et puis il y a un âne à côté et donc on le fait aussi. Les propriétaires d’ânes ont donc du mal à trouver à un maréchal-ferrant qui s’occupe des ânes et qui aime le faire." De manière anatomique, les ânes et les chevaux se ressemblent assez fort, mais la différence, c’est leur tempérament. "On dit souvent qu’un cheval ça se dresse, un âne ça s’éduque. S’il l’âne ne comprend pas ce qu’on lui demande, ou qu’il ne voit pas d’intérêt à faire ce qu’on lui demande, il ne le fera pas. Le cheval, au bout d’un moment, on y arrivera toujours."

"La maréchalerie, un milieu d’hommes"

"T’as pas assez de force, t’es toute petite, qu’est-ce que tu vas faire avec les chevaux ?", voilà ce qu’on disait à Elise lorsqu’elle a commencé sa formation. Son métier comprend encore beaucoup de préjugés. "Oui, il faut de bonnes jambes pour soutenir parfois les animaux, mais il ne faut pas forcément des gros bras, ça c’est un a priori." Et donc il faut être un homme ? "Oui, mais ça commence à s’inverser. Dans ma formation, il devait y avoir une moitié de femmes. Cela commence à changer."

Il n’y a pas d’accès à la profession comme en France. "Vous pouvez très bien mettre une affiche devant chez vous pour vous autoproclamer maréchal-ferrant", explique Elise. La formation permet d’acquérir la théorie bien sûr, mais cela apporte aussi de la crédibilité. "Comme c’est un milieu d’hommes, venir avec ce diplôme, ça crédibilise." La formation dure trois ans à raison d’un ou deux jours par semaine. On y travaille le fer, la forge alors qu’en réalité, très peu de maréchaux font encore leurs propres fers. Il y a aussi des cours de biomécaniques, d’anatomie… "Et enfin, on a un stage sur le terrain avec le professionnel."

Elise ne parvient pas (encore ?) à vivre de sa passion. Elle a gardé son job dans la culture… en attendant d’en tirer un véritable revenu ? "Je ne crois pas que ce soit tenable financièrement d’une part et d’autre part, ce n’est pas un métier que l’on peut faire jusque 70 ans. C’est un métier physique et si demain je me casse une jambe, je fais quoi ? Donc à part si la demande explose, oui ce serait magique, mais je ne crois pas passer un jour à temps plein."