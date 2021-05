La recherche de gibier blessé est obligatoire pour les chasseurs

Nous sommes dans la localité de Roy, près de Marche-en-Famenne. A 06 h 30, un chasseur a raté son son tir et a blessé un chevreuil.

En région wallonne, la recherche du gibier blessé est obligatoire. Les chasseurs ont fait appel à l'ABUCS,

l'Association Belge pour l'Utilisation des Chiens de Sang. Un conducteur et son chien arrivent sur place.

Le Liégeois Jean-Louis Boudart pose des questions sur les circonstance du tir. Les chasseurs expliquent ce qu'ils ont constaté.



Le rôle du chiens de sang

"Psycho" est un Rouge de Bavière, un chien de sang, entraîné pour retrouver le grand gibier. Jean-Louis Boudart explique: "En réalité, le chien ne suit pas le sang. Il suit l'odeur du gibier blessé qui dégage une odeur particulière que le chien arrive à reconnaître".

L'importance du balisage

L'endroit a été balisé par les chasseurs.

"Psycho" et son maître sont attentifs à tous les détails. Dix-neuf minutes après le début des recherches l'animal est retrouvé.

Ses souffrances sont abrégées. "A partir du moment où vous blessez un animal, le chasseur doit tout faire pour lui permettre fin correcte. Et pas laisser un animal au bois avec une patte en moins", poursuit le conducteur expérimenté de l'ABUCS.

Attendre plus ou moins quatre heures avant d'intervenir

Le conducteur et son chien interviennent quelques heures après le tir raté. "Si on avait travaillé beaucoup plus tôt, une demi-heure ou une heure après le tir, le chien aurait pu prendre le "change", se tromper de voie, suivre un animal sein et pas l'animal blessé. Dans ce cas, nous sommes intervenus quatre heures et demi après le tir manqué. Le chien ne s'est focalisé que sur l'animal blessé".

La pose d'un bracelet pour l'identification

Le gibier est identifié et les honneurs sont rendus à l'animal. Les conducteurs de l'ABUCS sont appelés environ 3.000 fois par an. Christian De Punt, le chasseur qui a fait appel à l'ABUCS explique: "Je suis super satisfait. Dix-neuf minutes, c'est un délais très court pour retrouver un animal blessé. Le conducteur et son chien sont extraordinaires car ils ont retrouvé la trace".



Interventions gratuites

Les interventions des cinquante-cinq conducteurs bénévoles de l'ABUCS sont gratuites. Le numéro de téléphone de cette association est le 0800/11.136.