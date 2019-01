La "rage" des commerçants de Molenbeek après les dégradations du réveillon: "Ce sont des gestes gratuits qui ne mènent à rien"

La nuit du nouvel an a été mouvementée sur la place des Etangs-Noirs à Molenbeek. Commerces vandalisés, voitures incendiées et jets de pierres envers les forces de l'ordre; voilà le triste bilan de la soirée. Aujourd'hui, les commerçants constatent les dégâts.

Dans cette pharmacie de Molenbeek-Saint-Jean, les dégradations sont importantes. Trois vitrines et la porte d'entrée ont été fracturées."Tout le système informatique. Les écrans ont été emportés et arrachés. Des tiroirs arrachés, des produits endommagés et volés", témoigne le frère de la propriétaire de la pharmacie venu aider à faire le ménage. "On est en rage évidemment. Ce sont des gestes gratuits qui ne mènent à rien".

Un peu plus loin, une boutique d'informatique et de téléphonie a, lui aussi été saccagé. "Il y avait une trentaine de personnes en train de saccager le magasin", témoigne le propriétaire qui préfère rester anonyme. Selon lui, les dégâts se chiffrent "entre 25 et 30 000 euros".