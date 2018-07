LA question autour de France-Belgique? Y aura-t-il assez de baby-sitters pour tout le monde?

C'est un jour historique pour le foot belge. Et personne ne veut rater cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique.

Les parents cherchent tous les moyens pour faire garder leurs enfants. La demande de baby-sitters explose. A un point tel que la question se pose : y aura-t-il suffisamment de baby-sitters pour tout le monde ce soir ?

Stéphanie ne veut absolument pas louper ce match historique ! Maman de trois enfants, elle cherche pour l'instant, désespérément, une solution. "Jusqu’à présent, c’était très simple car j’avais mon beau-père qui était disponible chaque soir de match. Mais ici, on ne s’attendait pas à ce que la Belgique aille en demi-finale… On se trouve donc un peu au dépourvu."

La solution viendra peut-être d'une des applications de baby-sitting. Elles ont d'ailleurs adapté leur service pour la Coupe du monde. "Quand le parent fait une recherche pour le jour du match, une petite icône avec un ballon de foot apparaît sur l’application, explique Dimitri de Boosse, de B-Sit. Il aura donc un accès privilégié aux baby-sitters qui se sont déclarées disponibles pour ce jour-là."

Ce mardi soir, 3000 baby-sitters se tiennent prêtes. Ce qui devrait suffire. "La semaine passée, pour le quart de finale, on a eu 800 demandes de parents. Ici, on va probablement battre le record et dépasser les 1000 demandes de baby-sitting pour une seule journée."

Pour l'instant, B-Sit n'a pas constaté une augmentation des tarifs malgré la hausse de la demande.