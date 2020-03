La qualité de l'air s'améliore à Bruxelles

Mauvaise qualité de l'air : analyse et piste d'amélioration - Un œil sur demain - 02/06/2019 On accueille l'invitée d'un œil sur demain : Cathy Clerbaux. Elle est professeur à l'ULB, chercheuse au CNRS. Et on va parler de la qualité de l'air que l'on respire avec vous. La mauvaise qualité de l'air fait des millions de morts chaque année, plus que le tabac selon certaines études ? Son job, c'est entre autres de collecter les données de cet engin : l'IASI. C'est un instrument qui analyse depuis l'espace notre qualité de l'air. Comment ça marche exactement ? Quels sont les polluants les plus dangereux ((particules, ozone, monoxyde de carbone)). Parmi les pistes de solutions pour améliorer la qualité de l'air. Il y a ce qu'on appelle la géo-ingéniérie. Le principe est simple, tenter de capturer les gaz à effet de serre. Certains proposent même des techniques futuristes de manipulation du climat à grande échelle.