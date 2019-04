La qualité de l'air à Bruxelles : un problème de santé publique largement sous-estimé

Les jours de pic de pollution, Habiba Temsamani reste enfermée chez elle. - © RTBF

Habiba Temsaman, par exemple, souffre d’une grave maladie respiratoire depuis sa naissance. Elle a beaucoup de mal à respirer, surtout lors de pics de pollution.

« Je le sens très fort et je me rends compte que cela ne s’arrange pas au fil du temps. Des mesures ont été proposées, mais cela n’a pas beaucoup d’impact sur ma vie de tous les jours. On a supprimé quelques bagnoles qui polluaient, mais il y a encore tout à faire et à refaire. Je trouve que cela ne va pas assez vite ». Et d’ajouter : « Les étés sont difficiles et l’hiver le devient aussi ».

Aujourd’hui, Habiba Temsaman milite au travers d’articles pour une meilleure qualité de l’air à Bruxelles car elle estime ne pas être la seule à en souffrir : « Je vois de plus en plus de gens qui ont leur nez dans leur mouchoir et qui toussent. Des gens qui ne sont pas malades au départ ».

Un problème de santé publique sous-estimé

Particules fines, dioxyde d’azote, ozone, de nombreux polluants présents dans l’air ont un réel impact sur notre santé.