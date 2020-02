La province du Hainaut : l'endroit rêvé pour investir dans l'immobilier ?

En moyenne, dans la province du Hainaut, une maison coûte : 145.000 euros. C’est deux fois moins cher qu’une maison dans la Brabant Wallon. Et presque 3 fois moins cher qu’à Bruxelles. Alors fatalement, si vous avez envie d’investir, c’est le moment d’acheter un bien immobilier dans la province du Hainaut. Les taux d’intérêt sont bas. Sylvain Bavier est notaire à La Louvière : "On est une province attractive au niveau des prix. Pour les investisseurs ou pour les jeunes qui veulent acheter un bien. On va trouver le bien de ses rêves à un prix abordable."

Prix en hausse

Une bonne nouvelle qu’il est important de nuancer. Dans la province du Hainaut, les maisons sont moins chères. Ce qui attire énormément les Bruxellois et les Flamands. Ils ont tendance à venir s’installer dans les communes proches des grands axes routiers. C’est le cas à Ath, Jurbise, Enghien, au Mont de l’Enclus. Dans le sud de la province du Hainaut aussi comme à Seneffe, Les Bons Villers ou Gerpinnes. Ces communes prisées sont plus chères. Comptez en moyenne entre 175.000 à 250.000 euros pour l’achat d’une maison.

Moins facile d’emprunter

Depuis le 1er janvier, il y a aussi un durcissement de l’octroi du prêt hypothécaire. C’est une volonté de la Banque Nationale de Belgique. En principe les banques ne peuvent plus prêter l’entièreté de la valeur de la maison. Les investisseurs doivent en plus des frais de notaire, apporter 10% de la somme totale. Un durcissement qui pourrait soit repousser le moment où les jeunes achètent une maison, soit les rendre encore plus dépendant financièrement de leur parent.