La Province de Luxembourg crée une nouvelle revue intitulée "Ca c'est la Province"

Il s'agit de mettre en avant ce que l'institution réalise au quotidien au profit de ses habitants.

52 pages pour faire le tour des compétences de la Province. Certains sujets en rapport avec l'actualité peuvent être pointés, comme la présentation du service "cours d'eau" qui joue un rôle important dans la lutte contre les inondations pour de nombreux cours d'eau de la Province.

Il y aussi l'ambitieux projet de réseau cyclable des points-nœuds qui se concrétise petit à petit. Et la vaste action de sensibilisation aux métiers de l'agriculture, Agripédia@Lux. Citons encore les 100 ans des bibliothèques ou la campagne radon dans les habitations.

"Ca c'est la Province" se veut dans l’air du temps et des nouvelles technologies. Dans un souci d’économie et d’écologie, la revue est digitale, téléchargeable sur le site internet de la province, et puis elle se veut aussi interactive, avec notamment des liens vers des vidéos. Cette revue provinciale sera trimestrielle.

Chaque nouvelle saison apportera son lot d’informations. Prochain rendez-vous le 21 mars pour le numéro de printemps.