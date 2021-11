La Province de Hainaut est contrainte de dégager 52 millions d’euros pour venir en aide au financement des zones de secours

D’ici à 2024, la Province de Hainaut devra dégager 52 millions d’euros pour venir en aide au financement des zones de secours. Un budget étalé sur la législature en cours, 200 millions auront, selon les instances de la province, été transférés vers les zones de secours pour aider les communes.

L’administration provinciale a donc réfléchi ces derniers mois pour trouver le moyen de dégager des moyens financiers sans toucher à l’emploi.

"52 millions c’est un budget considérable ! Mais il n’est pas question de toucher à l’emploi, déclare Serge Hustache président du Collège provincial. On ne remplacera pas les départs à la retraite, ce qui équivaut à 10% des emplois. Et nous n’engagerons pas de nouveaux collaborateurs. Ça nous permettra de retrouver des marges et assurer l’emploi à la Province".

Le personnel provincial représente 67% des dépenses de la province.

La Province du Hainaut va également réduire de 18% le montant total des subsides non obligatoires qu’elle octroie notamment aux associations culturelles, sportives ou sociales. Le fonctionnement des Bibliobus sera ainsi revu ; il sera également mis fin à l’exploitation touristique du site de Ronquières dès 2022.