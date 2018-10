La Province de Hainaut espère gagner la bataille des inondations à répétition à Tournai

Et pour cela, elle vient de dévoiler son plan de bataille pour canaliser les eaux du Rieu de Barges et le Rieu d'Amour. Des travaux sont prévus dès 2019.

Des travaux qui rassureront ces Tournaisiens trop souvent inondés. A Ere, le Rieu de Barges peut déjà compter sur deux bassins d'orage en cours d'aménagement en amont. Et en aval, il faut éviter tout goulot d'étranglement.

Pour que l'eau puisse s'écouler plus rapidement vers l'Escaut, un chantier de plus de 2 millions d'euros est planifié l'an prochain. Le Rieu de Barges sera dédoublé et retracé.

"Initialement, le cours d'eau avait un tracé méandreux, explique Francis Personne, directeur de Hainaut Ingénierie Technique. Maintenant, on arrive à un tracé vraiment rectiligne, ce qui va permettre de faire passer le débit de 5 à 15 m³/seconde lors d'une pluie critique."

Et au Rieu d'Amour, à Warchin, c'est une digue qui protègera les habitations voisines. Une digue de près d'un kilomètre de long. Coût du chantier pour la Province : 800 000 euros.

Il s'agira d'une bordure étanche composée d'un noyau d'argile qui longera les Prés d'Amour, une réserve naturelle marécageuse. Ce rehaussement d'1m50 va permettre de capter plus d'eau.

"Quand la zone sera complètement remplie, on aura l'équivalent de 100.000 m³ qui seront retenus, nous répond Benjamin Lenglez, ingénieur à la Province. Et les différents ouvrages (le déversoir et la vanne de régulation du débit) vont jouer l'un avec l'autre pour contenir cette inondation."

Ces ouvrages sauveront-ils les Tournaisiens des eaux ?

Le risque zéro n'existe pas. Et le changement climatique n'arrange pas les perspectives. Tous les 25 ans, des averses exceptionnelles pourraient encore créer des inondations, mais elles auraient un impact limité grâce à ces nouveaux aménagements.