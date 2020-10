La Province de Hainaut annonce qu'elle dégagera près de 15 millions d'euros pour financer les zones de secours

Les instances de la province de Hainaut ont indiqué ce mardi, dans le cadre du Conseil provincial, qu'un montant de 14.870.836 euros sera dégagé pour financer les zones de secours, dont 3.928.796 euros pour les communes de Wallonie picarde.

Il y a un mois, en tant que président f.f. de l'Association des Provinces (APW), Serge Hustache (PS) avait indiqué que le financement des zones de secours au-delà de 30% par les provinces n'était pas supportable.

Les instances du Hainaut ont précisé que les communes de la zone de secours de Wallonie picarde recevront 3.613.918 euros et les communes de Chièvres, Brugelette, Enghien et Silly reprises dans la zone de Hainaut-Centre se partageront 314.878 euros. "Cette intervention constitue une première dans la politique qui vise à demander aux provinces de soulager les communes dans le cadre du financement de plus en plus important des zones de secours", a indiqué Serge Hustache, président du Collège provincial du Hainaut. "Cette décision, qui correspond à 20% du financement communal des zones, est la première étape d'un processus qui nous a seulement été notifié par la Région wallonne en juillet dernier."

Serge Hustache a par ailleurs souligné son souhait de voir des représentants provinciaux intégrer les instances des zones de secours. "J'ose espérer, puisque les provinces sont invitées à intervenir de plus en plus dans le financement des zones, que celles-ci pourront accueillir au plus tôt dans leurs instances des représentants provinciaux."