La Province de Hainaut a consacré 55 millions d'euros en dix ans pour la lutte contre les inondations

Les responsables de la Province ont affirmé ce lundi à Mons que le Hainaut n'est pas inactif en matière de lutte contre les inondations : en dix ans, près de 55 millions ont été investis pour lutter contre celles-ci. Selon les instances provinciales, "ces investissements ont sans doute contribué à limiter l'impact des crues de cet été le long des 1.632 kilomètres de cours d'eau de deuxième catégorie du Hainaut".

Le Hainaut a connu de nombreuses inondations en 2005, 2006, 2010 et 2011, ont rappelé lundi les instances provinciales. Ces phénomènes ont conduit la province à mettre en œuvre, en 2011, le programme Naqia de prévention et de lutte contre les inondations. Ce programme a permis de mener des études hydrologiques et de réaliser de nombreux ouvrages et aménagements sur le terrain pour répondre concrètement à des crues importantes rencontrées entre 2005 et 2011. "Les zones d'immersion temporaire, digues et dédoublements construits sur plusieurs bassins ont montré leur efficacité, de même que les systèmes d'alerte pour les gestionnaires de cours d'eau et pour les citoyens en cas de risque de crues, via le Système d'alerte et de prévention du Hainaut des inondations par les ruisseaux (SAPHIR), mis en place en 2007", ont-elles pointé. "La Province de Hainaut est de loin celle qui consacre le plus de moyens à la gestion de cours d'eau, soit 42% du total wallon", a souligné le président du Collège provincial, Serge Hustache. "En dix ans, le Hainaut a consacré près de 55 millions d'investissements dans la construction d'ouvrages et d'aménagement destinés à lutter contre les inondations."