La Protection civile appelée à Nivelles pour enlever un dépot de déchets radioactifs

On ignore encore la nature exacte du produit et comment il s'est retrouvé là. Des agents constatateurs de la ville de Nivelles, appelés pour constater la présence d'un dépôt d'immondices dans la campagne nivelloise, on découvert un petit fût suspect, dont les logos laissaient supposer qu'il contenait ou avait contenu un produit radioactif. Les mesures faites sur place par les pompiers ont confirmé les soupçons et révélé un faible taux de radioactivité.

Les agents de la Protection civile, équipés et formés pour ce type d'intervention, ont été appelés sur place et devraient intervenir dans la soirée. Ils transmettront leurs conclusions à la police. Elle a été chargée d'ouvrir une enquête pour identifier la provenance et la nature du fût. Contacté en fin d'après-midi, le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart, a voulu se montrer rassurant : "Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Tout est sous contrôle de spécialistes". Il déplore néanmoins la multiplication des gros dépôts clandestins en quelques jours sur le territoire de la commune.