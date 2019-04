Audi Brussels doit trouver un second fournisseur de batteries pour ses voitures électriques

Pour Patrick Hendrick, professeur à école polytechnique de l'ULB, cela montre la vulnérabilité des constructeurs automobile européens à l'égard des fabricants de batteries asiatiques. "La capacité de production de batteries en Europe est extrêmement limitée et va rester très limitée ces prochaines années", explique-t-il. "Les Chinois mènent la danse et tiennent l'ensemble des constructeurs à la gorge. Les Chinois ont accès aux matières premières mais l'Europe n'a pas pris la mesure de ce marché assez tôt. L'Europe a accumulé un retard énorme au niveau de la production mais aussi du développement de ces batteries. Ce retard va être extrêmement compliqué à combler pour au moins les 5, voire les 10 prochaines années".

Les principaux fabricants de batteries électriques, tous asiatiques, ne sont plus en mesure de répondre à la demande européenne... qui devrait pourtant encore croître ces prochaines années. "Les normes européennes sont assez sévères. Il faut diminuer le taux de CO2 de 30% avant l'année 2030 donc pour beaucoup de marques l'électrique est la solution parfaite pour atteindre ce but là", explique Carl Veys.

Le marché des batteries électriques est soumis à de fortes tensions

Depuis quelques mois, les fabricants de batteries ne parviendraient plus à suivre la demande qui explose un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Ce n'est pas surprenant, les normes environnementales visant à réduire la pollution de l'air poussent les constructeurs automobiles à développer les modèles électriques. Il y a trois semaines le groupe Volkswagen annonçait que le nombres de modèles électriques allait passer de cinquante à septante d'ici 2028. Encore faut-il assurer l'approvisionnement en batteries, ce qui poserait de plus en plus de problèmes, selon plusieurs spécialistes.