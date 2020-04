La procédure en réorganisation judiciaire, une option pour éviter les faillites causées par le confinement ?

En cette période de confinement, les autorités veulent à tout prix éviter une explosion du nombre de faillites. Une task force wallonne a été mise en place il y a un mois afin de soutenir les entreprises dans leurs difficultés quotidiennes. Parallèlement, celles-ci pourraient théoriquement aussi demander d’être placées en réorganisation judiciaire. Ce statut permet notamment de provisoirement geler les crédits.

" Le but de la réorganisation judiciaire c’est de mettre sous protection les entreprises en difficultés explique Jean-Philippe Lebeau le président du tribunal de l’entreprise du Hainaut. Je pense qu’il y en aura beaucoup vu la situation que nous connaissons; nous nous attendons à un pic en mai et en juin. C’est clair que des secteurs comme l’horeca ou la construction pour ne citer que ceux-là, se retrouvent aujourd’hui dans des situations très compliquées. Mais à ce stade, il n’y a pas encore de PRJ liées au confinement parce que tout le monde est en attente : que ce soit les entreprises, les cabinets d’avocats et même les tribunaux qui tournent au ralenti et ne prononcent plus que les faillites sur aveux, c’est-à-dire celles qui ne sont pas contestées. Cela dit, un gel des crédits à large échelle peut poser des problèmes. Si plus personne ne paye, les créanciers pourraient à leur tour se retrouver en difficulté et le château de cartes s’effondrerait. Ce serait tout le système qui se gripperait et ça, il faut absolument l’éviter ! "

Si le nombre de PRJ n’explose pas pour l’instant, c’est aussi parce que les entreprises touchées n’y voient pas encore très clair et n’ont pas tous les paramètres à leur disposition. Selon Maître Cerise Alix, avocate au sein du cabinet de San-Vulhopp, les entreprises peuvent aujourd’hui identifier leurs problèmes mais par leur ampleur : " Il y a encore de nombreuses incertitudes sur le confinement. On ne sait pas comment se déroulera la sortie de crise et comment elles pourront concrètement mettre en place leur plan de sauvetage ! "

Pour Maitre Christophe Baudoux membre du même cabinet, la PRJ ne réglera pas tout à elle seule d’autant qu’elle impose à l’entreprise en difficulté de ne plus contracter de dette ce qui est intenable dans le contexte actuel. " Il faut de toute façon en parallèle des mesures fortes et notamment une réduction de la pression des créanciers publics comme l’ONSS. Or aujourd’hui les autorités n’ont pas encore pris de décisions. Il faudra en tout cas revoir les critères d’insolvabilité pour pouvoir sauver les entrepreneurs qui vont se retrouver en grande difficulté. Actuellement je dirais que 90% d’entre eux sont en situation de faillite au regard de la loi. Normalement ils ont un mois pour la déclarer mais là aussi, il faut tenir compte de la situation actuelle. Enfin, je pense qu’il faut également alléger temporairement les conditions pour pouvoir introduire une demande de réorganisation judiciaire ! "

Tant les tribunaux que les avocats attendent maintenant la publication d’un arrêté royal de pouvoirs spéciaux. Ce texte clarifiera les choses et en toute vraisemblance permettra aux entreprises d’obtenir un sursis provisoire, en d’autres mots d’éviter de devoir mettre la clé sous la porte sans délai.