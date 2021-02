La prime Bruxell'Air a été réformée: qu'est-ce qui change ?

Bruxell'Air, c'est cette prime qui encourage les Bruxellois à renoncer à leur voiture et à opter pour une mobilité plus durable. Elle séduit de plus en plus de gens : les demandes ont doublé en trois ans. Les autorités régionales ont donc voulu lui donner un coup de jeune.

Il faut dire que la prime Bruxell'Air existe depuis 2006. Et en 15 ans, force est de constater que le nombre de solutions de mobilité disponibles dans la capitale a explosé. On pense aux trottinettes, aux vélos en libre service, aux voitures partagées notamment. Or, la prime Bruxell'Air ne vous offre que deux possibilités actuellement si vous renoncez à votre voiture : soit un abonnement Stib, soit une prime de 500 euros à dépenser pour financer l'achat d'un vélo. Deux options, avec chaque fois la possibilité de souscrire à un service de voiture partagé.

Qu'est-ce qui change avec la nouvelle prime ?

Si vous renoncez à votre voiture durant un an minimum, cette prime vous offrira en fait un budget mobilité. Un budget valable deux ans. Il vous permettra de piocher, à la carte, parmi une palette de services de mobilité (de l'argent à dépenser dans transports en commun, taxis, voitures partagées, vélos, trottinettes). Le service est donc étendu et vous permet de trouver la solution de mobilité la plus adaptée à vos besoins, vos habitudes.

Et le montant de la prime ?

C'est un autre changement. Le montant de la prime varie entre 500 et 900 euros. Il sera modulé en fonction du revenu de la personne et de son statut. Par exemple, les personnes qui disposent d'une carte de stationnement handicapé bénéficieront d'office de la prime la plus élevée.

Le but, ici, c'est de rencontrer les besoins des usagers les plus vulnérables, ceux pour qui c'est le plus difficile de changer leurs habitudes de mobilité.

Notez que ce projet, adopté en première lecture, sera maintenant soumis à l'avis des conseils consultatifs puis du Conseil d'Etat, en vue d'une entrée en vigueur dans le courant du second semestre 2021.