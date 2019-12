"Que cela ne se reproduise plus": la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Bastogne

Nancy Pelosi au monument Patton - © Anne Lemaire

Si elle tenait à être présente aujourd’hui, ce n’est pas uniquement par patriotisme. Nancy Pelosi éprouve aussi un sentiment plus personnel à l’évocation de la Bataille des Ardennes. "Mon oncle a perdu la vie dans cette région, juste avant le début de la bataille, raconte-t-elle. Nous sommes nombreux à avoir perdu un parent lors de la Seconde Guerre Mondiale, et certains membres de notre délégation ont des membres de leur famille qui ont combattu ici. Nous sommes tous directement et personnellement liés à cette histoire."

Un seul pays uni

Interrogée sur la procédure de destitution intentée à l’égard du président Donald Trump, la présidente démocrate a tenu à lancer un message d’unité. "Je ne vais pas m’engager sur ce terrain. Tout ce que je dirais est que nous avons une délégation unie, composée des deux bords politiques. C’est au nom de notre pays que nous sommes venus manifester notre respect à vous tous, ainsi qu’à nos propres vétérans qui sont ici", répète-t-elle. Et d’ajouter : "Il ne s’agit pas uniquement de se souvenir, mais également de s’assurer que cela ne se reproduise plus à l’avenir. Nous œuvrons tous ensemble pour la liberté du genre humain".