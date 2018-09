La police lance un appel à témoins pour un décès suspect dans le centre de Bruxelles

A la demande du juge d'instruction, la police lance vendredi un appel à témoins concernant le décès d'un homme survenu dans des conditions suspectes durant la nuit du 22 au 23 septembre dernier dans le centre de Bruxelles.

Le 23 septembre dernier, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la cour intérieure de son habitation située rue des Pierres à Bruxelles.

Les services d'enquête sont à la recherche de tout témoin qui se trouvait dans la nuit du 22 au 23 septembre entre 03h00 et 04h00 du matin dans la rue des Pierres et qui aurait eu l'attention attirée par un comportement ou des bruits inhabituels. Les caméras de surveillance ont filmés de nombreuses personnes et, en vue d'éclaircir les circonstances de ce décès, les enquêteurs demandent à ces témoins de se manifester.



Belga