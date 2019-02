La police des chemins de fer va-t-elle quitter la gare de Namur ?

Le projet continue d'inquiéter les agents. C'était la volonté de l'ancien ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, qui voulait supprimer les postes de Namur et Libramont et les rapatrier à Liège. A l'époque, les agents avaient protesté. Ils craignaient notamment de perdre le contact avec le terrain. "La gare, c'est un lieu de vie ! Il y a énormément de gens avec qui on a eu des contacts et de ce fait là, on a pu travailler de manière proactive. Avec cette annonce, on se dit qu'on va tout perdre…" Une réaction qui date du mois de décembre 2017.

Pourquoi est-ce que c'est si important pour les agents de la police des chemins de fer de rester à Namur ? Car Namur n'est pas n'importe quelle gare. Avec ses 20.000 passagers par jour, c'est la deuxième gare la plus fréquentée de Wallonie ; et c'est surtout un nœud important, vu que beaucoup de lignes la traversent.

De plus, la gare continue de grandir. Dans deux ou trois ans (si tout va bien), la gare des bus va s'installer au deuxième étage. D'un point de vue opérationnel, ce serait dès lors un non-sens de ne pas y être. Et puis, il y a des raisons plus personnelles. Pour les agents, cela voudrait dire prendre leur service à Charleroi ou à Liège et faire plus de déplacements.

Aujourd'hui, toutefois, il n'est pas sûr que cette réforme ait bien lieu. Le ministre fédéral de la Mobilité s'est exprimé dans la presse cette semaine. François Bellot veut garder la police des chemins de fer à Namur. Réponse du nouveau ministre de l'Intérieur : "Je ne suis pas contre." Pieter De Crem nous l'a confirmé via son cabinet : rien n'est fait, ni dans un sens ni dans l'autre, "on va en rediscuter".

Le SNPS, l'un des principaux syndicats policiers, reste cependant prudent. Pour Thierry Belin, son secrétaire national, difficile de dire autre chose à trois mois des élections. "Chacun évidemment fourbit ses armes pour les élections. On le sait, en période électorale, on doit être proche du citoyen. Et le citoyen demande de la sécurité ! Dès lors, je pense qu'ici, on ne veut surtout pas choquer l'électeur. Mais il ne faudrait pas non plus le rouler en lui faisant de fausses promesses avant le scrutin, pour ne pas les tenir par la suite. Car cela fait des mois et des mois qu'on essaie d'obtenir une décision dans ce dossier." Et cela pourrait encore durer. Pas sûr du tout, donc, qu'une décision sera prise avant le 26 mai.