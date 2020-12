La police découvre huit kilos de cannabis dans une voiture interceptée à Namur

C’est une Citroën DS3 en provenance de Strasbourg qui a été interceptée à Jambes le 7 décembre dernier. Dans son coffre, les policiers ont découvert 8,3 kilos de cannabis soigneusement emballés sous vide par paquet d’un kilo. Du travail de "pros". Le conducteur, âgé de 37 ans et installé en France, a été arrêté, de même que deux complices (Bruxellois) qui le précédaient dans une autre voiture ouvrant la voie.

La police n’a pas intercepté les deux véhicules par hasard. Un dealer namurois, qui communiquait par messagerie internet avec d’autres plus petits revendeurs, avait été identifié par les enquêteurs il y a plusieurs mois déjà et mis sous surveillance. C’est ainsi que les enquêteurs ont eu vent de l’opération organisée le 7 décembre dernier entre Strasbourg et Namur. L’opération d’interception des deux voitures s’est déroulée entre Achêne et Jambes.

Les policiers ont également saisi plus de 7000 euros dans les voitures des trafiquants. Et une quatrième personne, suspectée d’être mêlée au trafic, a été arrêtée à Bruxelles.