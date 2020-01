La police de la zone de Bruxelles-Ixelles mettra à l'essai les bodycams en intervention

Dashcam et Bodycam autorisées chez les policiers - JT 19h30 - 24/05/2018 Dès ce vendredi, la police pourra utiliser des caméras corporelles ("bodycams") ainsi que des caméras embarquées dans les véhicules ("dashcams") pour filmer leurs patrouilles et interventions. "Auparavant, l'utilisation des caméras était très limité et engendrait une lourde charge administrative", selon Nicholas Paelinck. "Lorsque vous deviez sécuriser une manifestation vous deviez renseigner l'usage des caméras à la commission de la protection de la vie privée et avoir l'accord de la police judiciaire ou du bourgmestre. Désormais, cet enregistrement devra être effectué uniquement la première fois."