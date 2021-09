Il s'agit d'un drone léger équipé d'un haut-parleur, et d'un drone plus lourd équipé d'une caméra thermique et d'une autre caméra qui peut zoomer 200 fois.

Les drones seront engagés pour de nombreuses interventions, de la plantation de cannabis à la recherche de personnes disparues, en passant par l'analyse rapide de scènes de crime ou de lieux d'accidents majeurs. La zone de police de Gaume est la première de la province à s’équiper de la sorte.