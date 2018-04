La police de Bruxelles a dressé en avril 200 p.v. contre des cortèges de mariage

La police locale de Bruxelles a dressé en avril dernier 200 procès-verbaux contre des comportements dangereux ou inappropriés durant les cortèges de mariage.

Depuis le 1er avril dernier, la Ville de Bruxelles mène un plan d'action visant à lutter contre les nuisances engendrées par ce type d'évènements à la suite de nombreuses plaintes émanant de Bruxellois.

"Le plan d'action récemment mis en place commence à porter ses fruits et depuis son application, j'informe également les jeunes mariés lors de la remise de leurs documents, sur les conséquences de comportements inappropriés durant les cortèges de mariage. Nous entendons à présent nous attaquer à ces nuisances avec fermeté", indique Alain Courtois, échevin de l'Etat civil à la Ville de Bruxelles.

Deux cents procès-verbaux ont été dressés dans le cadre du plan d'action, principalement pour des infractions au code de la route et des comportement inappropriés comme l'usage intempestif de klaxons. Les faits verbalisés se sont essentiellement produits sur le territoire de Laeken.

Vingt-huit procès-verbaux ont été dressés le 1er avril, 5 le lundi de Pâques, 26 durant le weekend des 7 et 8 avril, 53 lors du weekend des 14 et 15 avril et 88 lors de celui des 21 et 22 avril.