Prudence sur les routes: contrôle de vitesse et d'alcoolémie ce samedi

En cette période de fête, la police rappelle les risques liés à la vitesse et à l'alcool au volant. La police qui prévoit dors et déjà un marathon de contrôle d'alcoolémie le week-end du 16 et 17 janvier.

Ce samedi matin au bord de l'E411 aux alentours d'Arlon, des policiers procédaient à des contrôles de vitesse et d'alcoolémie. Et la zone n'a pas été choisie par hasard. On se trouve ici à la frontière avec la France et le Luxembourg. La période du contrôle n'est, elle aussi, pas le fruit du hasard. Les fêtes sont toujours un moment propice aux contrôles. Depuis ce matin, une quinzaine d'automobilistes ont été flashés. Des automobilistes qui sont ensuite soumis au "prétest"; un appareil qui permet de détecter la présence d'alcool. Dans le cas où le test se révèle positif, les automobilistes sont ensuite soumis à l'éthylotest afin de déterminer le degré l'alcool dans le sang.