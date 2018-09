La police boraine lance les pauses-café avec l'agent de quartier

C'est une nouvelle manière d'aller à la rencontre des citoyens. Des réunions informelles vont être organisées, une fois par mois environ, pour permettre aux habitants de discuter avec l'équipe de proximité.

"Auparavant, les agents de quartier rentraient chez les gens, pour boire un café, prendre des nouvelles", commence Jean-Marc Delrot, le chef de la zone de police Boraine. "Cette époque-là est malheureusement terminée. Les agents de quartier ont tout un tas de missions à remplir. Il est de plus en plus difficile d'aller chez les gens. Avec ces réunions, on veut retrouver cet esprit-là. On invite les gens à prendre le café, et à rencontrer leur équipe de proximité".