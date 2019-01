La plus petite "marche pour le climat" de Wallonie a lieu... à Couvin

Les élèves de l'école primaire de Presgaux (Couvin) manifestent pour le climat ce jeudi. Ils auraient aimé se rendre jusque Chimay, mais préparer le déplacement de toute l'école en moins d'une semaine était compliqué. Trois institutrices de l'école ont choisi d'organiser la marche directement dans le petit village. Ils étaient bien moins nombreux que les élèves réunis à Liège ou à Bruxelles, mais pour Anne Jeandrain, institutrice en première et deuxième primaire, il était important que les enfants puissent "exprimer leurs inquiétudes, leurs angoisses".

Une sensibilisation de tous les jours

Avant d'aller manifester, les enfants ont eu quelques cours sur les effets du changement climatique. Ils ont, par exemple, visionné des petites vidéos explicatives sur le sujet. "Les enfants sont régulièrement mis en assemblée générale et dans des groupes avec un élève de chaque cycle. Ils peuvent y discuter, développer leurs idées... Et ensemble, ils ont créé des slogans pour la manifestation".

Depuis le début de l'année, l'école essaye aussi de faire de petits gestes pour l'environnement. "On a analysé nos poubelles et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'emballage de collation. Maintenant, deux fois par semaine, les élèves doivent apporter des collations "zéro déchet". Cela peut être un fruit ou un goûter "fait maison", conservé dans une petite boite", explique l'institutrice. Pour diminuer les déchets, l'école a aussi investi dans un compost et un poulailler. Pour Anne Jeandrain, c'est une première étape, mais le corps enseignant réfléchit déjà à d'autres actions pour diminuer leur empreinte écologique.

Ce n'est pas toujours simple pour des enfants

Si les enfants sont sensibles aux petits gestes quotidiens à faire pour aider la planète, il est parfois compliqué de saisir l'enjeu politique. "Pour eux, il est complexe de comprendre que nous vivons dans un modèle capitaliste et que ce sont nos politiques et ce système, qui doivent changer", développe Anne Jeandrain. Et elle ajoute : "En tant qu'individus, on a des choses à faire, mais tout ne dépend pas de nous". A six ou douze ans, ils ne comprennent pas forcément que c'est leur avenir qui est en jeu, mais ils sont prêts à se battre pour leur planète.