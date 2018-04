À l'intérieur des serres, un couloir sépare deux parties essentielles. D'un côté, les grands plants de tomates cerises installés sur gouttières. De l'autre, des bassins où nagent des bars rayés, encore à l'état d'alevin. Des tuyaux connectent la culture et l'élevage. C'est l'aquaponie. "Les excréments des poissons fournissent de l’ammoniac, explique Olivier Soulas qui gère l'aquaculture. Par le biais d'un bio-filtre et de ses bactéries, cet ammoniac est transformé en nitrite puis en nitrate. C'est la nourriture des plants de tomates."

La plus grande ferme suspendue d'Europe est bruxelloise, anderlechtoise plus exactement puisqu'elle s'installe aux abattoirs. Mais vous devrez lever les yeux pour la voir: elle se juche sur les toits du Foodmet, la halle alimentaire. Elle s'étend sur une surface de 4000 m² de cultures dont 2000 m² dans des serres de 7,5 mètres de haut. Elle a ouvert ses portes ce lundi.

Un défi technique

Qui dit poissons, dit, eau. Beaucoup d'eau. "Il y a 200 mètres cubes, donc 200 tonnes à côté de vous. Or, on est à 15 mètres de haut, fait remarquer Olivier Soulas. Depuis les années que je travaille dans l'aquaponie, jamais je ne m'étais demandé si je pouvais installer un bassin à tel endroit. Jamais, je ne m'étais demandé si le sol... ou plutôt le toit n'allait pas craquer! C'était un sacré défi technique!" Si le défi est relevé, il a demandé un de l'argent: des investisseurs privés ont soulevé 2,7 millions pour financer la ferme Abattoir. "La grande partie de l'enveloppe sert à financer la technologie qui surveille un système entièrement naturel, un vrai écosystème. Et donc, sans pesticides ni antibiotiques", souligne Steven Beckers, fondateur du projet BIGH.

Chaque semaine, 2700 pots de basilic, persil et autres herbes aromatiques vont sortir de cette ferme. Mais aussi 15 tonnes de tomates cerises et 35 tonnes bars rayés par an. "Ces produits sont de très très grande qualité, explique le fondateur. On les retrouvera dans des commerce de fins gourmets comme chez Rob comme dans la grande distribution chez Carrefour. Mais aussi dans les magasins bios et de produits locaux. Les plantes ont le labels bios." Le modèle pourrait être développé ailleurs à Bruxelles mais aussi dans d'autres villes européennes.