La plupart des centres de vaccination ferment bientôt : "c’est le moment ou jamais pour les indécis"

La première grande phase de vaccination touche à sa fin. Sur les 52 centres de vaccination, une quinzaine restera ouverte. La liste sera disponible sur le site jemevaccine.be . L’AVIQ, l’agence pour une vie de qualité prévient : il sera toujours possible de se faire vacciner en septembre, mais ça sera un peu plus compliqué.

Au centre de vaccination de Dampremy à Charleroi, le rush est visiblement passé "le plus que j’ai fait, c’est 72 vaccinations en 5 heures" se souvient Monique. Cette infirmière est volontaire depuis l’ouverture du centre, aujourd’hui elle vaccine essentiellement des jeunes et des convaincus de dernière minute. C’est le cas de Daniel, 75 ans "la dernière fois que je me suis fait vacciner, c’était à l’armée, en 1972. Ce qui m’a convaincu, c’est que cette crise commence à traîner, et cela peut influer sur les variants. On verra bien si je survis. Si dans 3 semaines je suis toujours en vie, ma femme viendra peut-être."