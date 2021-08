La pluie fait aussi souffrir les vignerons Namurois

Habituellement au mois d'août c'est le calme qui règne dans les vignobles. Mais cette année, Clément Dawagne, le maître de chai du Domaine du Ry d'Argent à Bovesse doit constater les dégâts. Le mildiou a frappé. "On voit de nombreuses feuilles qui sont nécrosées, qui sont mortes". Des grappes aussi sont atteintes et noircissent. Le responsable : le mildiou, une maladie provoquée par des champignons microscopiques qui prolifèrent par ces conditions météo. "Dès qu'il fait humide et chaud, entre 20 et 24 degrés et qu'il y a de l'eau, et cet été on a eu beaucoup d'eau !"

5 images Des grappes endommagées par le mildiou © Serge Otthiers

La pluie complique le traitement des vignes

En temps normal quelques pulvérisations suffisent pour éloigner les champignons, mais avec la pluie... "Cela fait comme un lessivage, l'eau passe sur les feuilles et enlève le produit, explique Clément Dawagne, il faut donc à chaque fois remettre des couches. Car les spores de champignons reviennent une heure après les pluies. Nous étions complètement débordés cet été pour les traitements, que ce soit chez nous ou chez les autres vignerons chez qui nous traitons". Dans son exploitation de 8 hectares le maître de chai estime les dégâts à 20 à 30 % des cépages touchés (la proportion est sensiblement la même dans d'autres vignobles de la région). Mais d'autres plantations ont été plus résistantes. "C'est une bonne surprise, car il y avait eu des dégâts du gel sur ces vignes. Mais là on voit qu'il y a de belles grappes bien fournies. Maintenant il faut de la chaleur et du soleil pour que ces raisins se chargent en sucre".

5 images Clément Dawagne le maître de chai du domaine © Serge Otthiers

Vendanges retardées?

Le retour du soleil pour la fin du mois d'août, voilà ce qui permettrait de compenser un peu les pertes dues au mildiou. Quant à savoir si les vendanges de cette année auront du retard. C'est encore trop tôt pour le dire. "On est en retard de quelques semaines c'est vrai, mais tout dépendra de la météo de l'arrière saison. Si on a du soleil et de la chaleur cela pourrait booster la maturation des grappes. Dans ce cas on se situerait dans une date proches (à quelques semaines près) des vendanges habituelles".