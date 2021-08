La pluie et le mildiou ont anéanti les récoltes de tomates des jardiniers amateurs

Arlette, qui cultive une parcelle sur le site, avait planté pas moins de 25 plants de tomates au printemps dernier. Elle avait sélectionné toutes sortes de variétés différentes, espérant reproduire les résultats des trois étés précédents. "J’ai pu en récolter deux ou trois, mais une fois que le mildiou s’est installé, en deux trois jours, c’était foutu !", se désole-t-elle. Il n’en reste d’ailleurs rien aujourd’hui dans sa parcelle de potager. "J’ai tout arraché, car ça ne sert à rien de les laisser sur place. Il faut vraiment arracher les plants et les mettre le plus loin possible", explique-t-elle. Car le mildiou est plutôt tenace. "Quand un plant a été atteint, le mildiou est dans la terre et peut revenir l’année d’après. C’est pour ça qu’on déconseille de replanter des tomates ou des pommes de terre au même endroit, mais de faire chaque année une rotation des cultures. Cela permet aussi d’éviter ce genre de choses", confirme Christine Sterckx.

Dans ce potager collectif, seules les tomates-cerises ont survécu à l'hécatombe. "Elles résistent mieux au mildiou", explique Christine Sterckx. Cette mauvaise récolte n’a pas découragé pour autant Arlette. L’été prochain, elle replantera des tomates. "Je trouve ça trop bon. Et puis c’est très gai de les récolter et de les manger tout de suite", affirme la jardinière. Elle croise les doigts pour que la météo soit plus clémente que cette année et que le soleil fasse à nouveau mûrir ses cœurs-de-bœuf, ses roses de Berne et ses noires de Crimée. D’ici là, elle se console avec ses autres récoltes : haricots, courgettes, salades… Pour autant que les limaces ne les aient pas dévorées les premières.