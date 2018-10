La plainte de Molenbeek contre Fox News et Katie Hopkins classée sans suite

La plainte introduite par le collège de la commune de Molenbeek-Saint-Jean contre la chaîne de télévision américaine Fox News a été classée sans suite. C'est ce qu'a appris la RTBF.

En mai dernier, la chroniqueuse Katie Hopkins diffusait sur Fox News, chaîne d'information en continu favorable au président Donald Trump, un reportage sur Molenbeek. Dans sa séquence, elle affirme que la commune bruxelloise est la capitale du djihad en Europe et que la bourgmestre n'a rien fait pendant six ans pour enrayer l'extrémisme islamiste. D'ailleurs, dans les images, on peut voir Katie Hopkins interpeller directement Françoise Schepmans sur la place Saint Jean-Baptiste au sujet de Salah Abdeslam et de sa radicalisation ayant conduit aux attentats de Paris et de Bruxelles.

Plainte pour calomnie

Le reportage avait suscité l'indignation dans la commune. Ce qui a conduit la bourgmestre à annoncer le dépôt d'une plainte pour calomnie. D'autant qu’entre-temps, suite un incendie survenu à Koekelberg, Katie Hopkins avait rédigé un tweet sous-entendant qu'il pouvait s'agir d'un attentat: "Molenbeek. Qu'est-ce qui pourrait bien causer une explosion comme ça dans la capitale du djihad en Europe le jour du ramadan?". La bourgmestre avait qualifié cette sortie sur les réseaux sociaux d'"extrêmement grave".

On apprend aujourd'hui que la plainte n'a finalement rien donné. Le procureur du Roi de Bruxelles l'a rapidement classée sans suite.

Une mise en demeure pour supprimer le reportage

La commune a toutefois décidé d'aller plus loin. Par l'entremise de son avocat Maître Legros, Molenbeek a adressé une mise en demeure à Katie Hopkins demandant le retrait du reportage des plateformes de diffusion ainsi que le paiement d'un euro symbolique. "Si Madame Hopkins vient à ne donner aucune suite à cette mise en demeure, la commune se portera partie civile auprès des instances judiciaires", précise encore la bourgmestre dans une réponse à une question écrite du conseiller communal Jef Van Damme (SP.A).

Après vérification, le reportage de Katie Hopkins est toujours accessible sur le compte Youtube The Rebel Media qui a produit le sujet. The Rebel Media est un site d'information américain conservateur. Il compte un million d'abonnés sur Youtube.