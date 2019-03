La place Meiser partiellement fermée ce week-end: des perturbations à prévoir

La place Meiser sera partiellement fermée ce week-end et le suivant pour cause de ré-asphaltage. "A partir de ce vendredi 22h, il y aura des perturbations assez importantes du côté de la Place Meiser", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité, qui précise: "Il y aura à chaque fois des déviations locales".

Des fortes perturbations en direction de Montgomery sont à prévoir. Les Boulevards Reyers et Wahis et chaussée de Louvain seront fermés en direction de l’A12. Une déviation via le boulevard Léopold III sera mise en place.

Il est conseillé aux automobilistes d'éviter de se rendre dans le quartier en voiture s'il ne s'agit pas du lieu de destination. Notons qu'il n’y aura pas d’interruption pour les transports publics.

En détails: