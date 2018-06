La place Maurice Servais ne sera plus un parking

Faire de la place Maurice Servais un écrin de convivialité. C'est l'objectif de la ville de Namur qui présentait ce mardi soir aux riverains et aux commercants les options de la future place. Une place qui, dans un futur proche, accueillera le départ du téléphérique. L'objectif est de la transformer en place quasiment intégralement piétonne.

Plus de places de parking

Fini donc les 80 places de parking au milieu. Les remplaçeront, un kiosque à musique, des bancs, des terrasses pour l'horeca, pas de fontaine proprement dite mais des jets d'eau au sol. La circulation sera maintenue mais d'un seul côté de la place, de la rue des Brasseurs à la rue des Echasseurs...Les autres voiries ne seront accessibles qu'aux heures d'entrée et de sortie des écoles. Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, veut changer le visage de la place." Aujourd'hui la place Maurice Servais, c'est une place qui est située en plein cœur du quartier historique de Namur mais c'est un greffon qui n'a pas pris avec le piétonnier tout proche. C'est une place envahie par les voitures avec des commerces qui la bordent qui ont du mal à tenir le coup alors même que, vu sa localisation, il y a moyen d'en faire un bel écrin de convivialité." Et l'arrivée du départ du téléphérique va aussi changer la donne. " L'actuelle crèche des p'tits Pouyons, l'horrible bâtiment des années 60-70 va être rasé. il faisait 4 étages...La station de départ du téléphérique n'en fera que deux en hauteur, donc ça va complètement dégager la vue vers la Citadelle. Et on va améliorer la connexion entre la place et les quais de Sambre. Je pense qu'il n'y a pas d'autres endroits, où depuis l'hyper centre, on a une vue aussi dégagée sur la Citadelle".

Un plus pour les commerces

Une transformation qui sera aussi bénéfique pour les commerces selon Maxime Prévot. La perte des places de parkings sera largement compensée par celles créées au Grognon. " à deux cents mètres de là, nous aurons les 650 nouvelles places qui seront créées à la pointe du Grognon. Et donc on va très largement compenser les places qui seront supprimées place Maurice Servais mais on va évidemment veiller à ne pas commencer les travaux avant que ceux du parking du Grognon ne soient finalisés, pour être certain qu'il n'y ait pas de préjudice pour les commerçants."

les travaux ne devraient donc pas commencer avant deux ans. Une longue procédure doit encore suivre son cours pour l'obtention du permis et la finalisation des plans.