La place de la femme dans la BD franco-belge : une expo à voir à Charleroi

Le Palais du Bas, une galerie consacrée au 9 ème art à Charleroi, propose jusqu'au 26 juin une exposition très intéressante sur la présence du personnage féminin dans la bande dessinée franco-belge. Ornella cencig, co-organisatrice de l'évènement : " nous voulions montrer à quel point le personnage féminin a dû, comme beaucoup de femmes dans leurs diverses professions, se battre pour passer de simple figurante à héroïne accomplie." L'exposition débute ainsi avec le personnage de Bécassine, apparue en 1905. " Avez-vous remarqué que Bécassine n'a pas de bouche ? Et elle a un rôle de servante ..." Ce personnage breton va pourtant avoir beaucoup de succès auprès des lecteurs et lectrices, et ses aventures seront publiées de façon régulière dans la Semaine de Suzette. " Elle aura même un rôle de propagande au profit des Alliés durant la Première Guerre Mondiale, et sera censurée par les Allemands ! " Un autre personnage féminin marquant est celui de Bianca Castafiore, dans les aventures de Tintin. Un personnage caricatural, qui fait peur aux hommes. " Peut-être, mais Hergé lui accordera une place ( un album et une couverture) que le capitaine Haddock n'obtiendra jamais ! de plus, derrière ses grands airs de diva, c'est une femme très humaine, attentive aux autres !".

Il faudra attendre les années 70 pour avoir des personnages féminins mieux valorisés. " Natacha, de Walthéry, et Yoko Tsuno, de Leloup, ont leurs propres aventures et leurs propres albums. Elles sont intelligentes, belles, ont fait des études. Elles savent piloter des avions, des hélicoptères. Un grand changement de cap qui est dû à l'évolution de la société et des mentalités : le personnage féminin reste secondaire jusqu'après la seconde guerre mondiale parce que c'est un reflet de la sociéte, encore très masculine. La révolution des moeurs, fin des années 60, sonnera le glas d'une telle vision. Les personnages féminins deviennent des héroïnes importantes du 9 ème art : grandes aventurières, dames de coeur, femmes fatales". On découvrira notamment le parcours de Sécotine, de Mademoiselle Jeanne, Wika ou Mony.

Tout au long de l'exposition, vous découvrirez des planches orignales de bandes dessinées, mais aussi des sculptures, véhicules, figurines de personnages. Jean-Michel Filleul, responsable de l'expo, admet bien volontiers que ces figurines mettent en avant les formes féminines : " Même si nous faisons fort attention à ne plus tomber dans la femme-objet, la femme-potiche, nous sommes quand même avec des bds qui ont été dessinées dans les années 70, et nous sommes encore un peu coincés par rapport à cela aujourd'hui. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a toujourd un attrait pour l'héroïne jolie, attrayante ...Est-ce que le public est plus masculin que féminin ? Certainement, mais je relève que les personnages masculins véhiculent aussi leurs clichés. Ils ont toujours une belle carrure, des vêtements près du corps qui mettent en valeur leur musculature. En fait, nous sommes dans les canons de notre époque !".

L'exposition est à voir au Palais du Bas, rue de Marcinelle, tous les samedis ( sauf le 16/03) jusqu'au 26 juin, de 11 à 18h. Egalement en semaine, sur rendez-vous. Sur Facebook : jean michel.net