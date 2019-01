La piste indoor de Louvain-la-Neuve enfin dévoilée

C’est un outil que le sport belge et plus particulièrement les athlètes de la communauté Wallonie-Bruxelles attendaient depuis plus de 15 ans.

Une salle d’athlétisme indoor pour s’entraîner dans de bonnes conditions, quelle que soit la météo, été comme hiver.

Actuellement, les sportifs de haut niveau n’ont d’autre choix que de se rendre à Gand seule piste couverte du pays. "Si je vais à Gand, j’ai au moins deux heures de route aller et deux heures de route retour, sans compter les embouteillages" lance Ismaël Debjani, recordman de Belgique du 1500 mètres. "Si vous ajoutez la séance et les soins, ça me prend la journée. Ici, je suis à moins d’une demi-heure de la maison. C’est évidemment beaucoup plus confortable."