La piste cyclable entre Arlon et Steinfort ne plaît pas au GRACQ du chef-lieu

La piste cyclable située le long de la N4, entre Arlon et Steinfort (GDL), est dans le viseur du GRACQ arlonais. Dans un communiqué publié sur Facebook, l’association de cyclistes pointe du doigt plusieurs manquements dans la rénovation de cette piste datant des années 80.

Paul Fogenne fait partie du Gracq arlonais et il est en colère. Cette piste cyclable vient de bénéficier d’une rénovation. Seulement, il semblerait qu’elle ne lui convienne pas. "On n’a pas vu d’améliorations par rapport à la piste cyclable qui existe déjà depuis 20 ans. Alors bien sûr, oui, elle est neuve. Mais elle n’est pas plus large", constate le cycliste.

Une piste trop étroite et mal agencée

D’une largeur d’1m30, celle-ci aurait pu, selon lui, être augmentée jusqu’à 2 ou 3 mètres pour permettre le passage de vélos et de piétons. Le GRACQ arlonais relève aussi quelques incohérences… "Il n’existe pas de balayeuse aussi étroite et quand ce n’est pas carrossable, nous ne voyons pas quel type de balayeuse motorisée serait capable d’assurer l’entretien de cette piste. Sur tout l’axe entre Arlon et Steinfort, à chaque carrefour, il n’y a aucun passage pour piétons ou cyclistes. Aussi, il n’y a pas de barrières ou de séparations physiques entre la route et la piste cyclable, ce qui est fort dangereux", affirme Paul Fogenne.

Conviée à une réunion par le SPW mobilité et infrastructures, l’association tire les conclusions suivantes : "On ne reconnaît pas que des erreurs ont été commises. Leur message c’est : les plans ont été respectés, la largeur minimale a été respectée, les plans datent d’il y a quelques années et ont été validés à cette époque. OK, mais les règles ont changé depuis", nous dit Paul Fogenne. Le GRACQ arlonais espère malgré tout que de nouveaux aménagements seront effectués sur ce tronçon.