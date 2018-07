La piscine du Bois des Rêves dans le domaine provincial d'Ottignies reste fermée ce matin. En cause, un problème de filtrage de l'eau et de taux de chlore. Une machine en panne ou défectueuse pourrait expliquer cette fermeture.

Les équipes techniques sont à pied d'oeuvre depuis dimanche.

Les informations sur la réouverture du site seront diffusées via la page Facebook du bois des rêves.