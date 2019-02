La pétition lancée par l'Apem T-21 remise au Parlement wallon

L'espérance de vie des personnes atteintes de déficience intellectuelle est en croissance. De 30 ans dans les années 70, elle est aujourd'hui d'une soixantaine d'année. Cette situation amène une série d'interrogations. Des questions sur leur prise en charge tenant compte de leurs besoins spécifiques ou sur la prise en compte par les pouvoirs publics du vieillissement précoce de ces personnes notamment.

C'est dans ce cadre que l'Apem T-21, une asbl verviétoise proposant de nombreux services, y compris résidentiels, pour les personnes handicapées, a lancé en décembre dernier une pétition. Aujourd'hui, elle a recueilli près de 6.000 signatures et vient d'être remise au Parlement wallon, à la ministre de l'égalité des chances Alda Gréoli et aux différents présidents de partis wallons.

"On a une demande de donner une formation au niveau du handicap dans les métiers qui peuvent rencontrer du handicap comme dans les maisons de repos ou les maisons de soins où il y a une méconnaissance d’handicap. Mais également d’inclure une formation sur le vieillissement en règle générale dans les métiers du secteur non-marchand. Il y a également une demande de non-discrimination concernant les personnes en situation de handicap vivant dans des services résidentiels. Et oui, ces services sont considérés comme des maison de collectivité et les maisons de collectivité ne peuvent pas bénéficier, à juste titre, de toutes les prestations inami. Mais alors, dans le cadre de prestations, notamment en soins palliatifs, ça conclut à une discrimination. Il y a des pistes de solutions à envisager comme pouvoir mettre en place des projets pilotes pour voir ce que ça donne", précise Xavier Rainotte, le directeur général de l'asbl.