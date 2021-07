La petite école de Hodeige lutte pour sa survie

L’école est à peine finie que certains établissements luttent déjà pour leur survie. C’est le cas de la petite école maternelle de Hodeige dans l’entité de Remicourt. Il lui manque deux élèves pour la rentrée de septembre.

Si on ne trouve pas de nouveaux enfants, l’école risque de fermer

"On a dix inscrits dans l’implantation", nous explique Audrey Reynders, directrice faisant fonction des trois écoles communales de Remicourt dont fait partie la petite école de Hodeige, "pour qu’elle puisse continuer en septembre et garder ses subsides, il en faudrait douze, mais si on pouvait monter à quatorze, ça assurerait sa longévité, et si on ne trouve pas de nouveaux enfants, l’école risque de fermer".