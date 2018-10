La pauvreté invisible peut commencer avec la perte d'un emploi

Activité inhabituelle pour ces enfants de l’école des Eglantiers à Uccle. Ce matin, ils sont réunis pour parler de la pauvreté. Une situation qu'ils ne vivent pas forcément mais qui ne les laisse pas indifférents. Car la pauvreté, tous les enfants ou presque, l'ont croisée, dans la rue, chez un proche ou à l'école. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils en pensent, les petits doigts se lèvent :"quand on est pauvre, on n'a pas assez d'argent pour bien manger" explique Maxime, six ans. "Ils n'ont pas de voiture et pas d'argent pour aller à Walibi" ajoute sa voisine Joséphine, sept ans. "Ils n'ont pas beaucoup de chance et ne doivent pas être aussi heureux que les autres", enchaîne Esther.

Dans ce quartier plutôt aisé, la direction de l'école a voulu mobiliser les enfants autour d'un thème qui concerne tout le monde. Pour Fabrice Collin, directeur de la grande section à l'école des Eglantiers/Ecureuils, ici aussi, certains enfants ont des problèmes. Il suffit d'une perte d'emploi temporaire ou de la précarité financière d'une famille monoparentale. Il faut ouvrir le regard de l'enfant sur cette pauvreté invisible.