La pandémie crée des opportunités pour le secteur des jeux vidéo

Avec le confinement, les jeux vidéo ont la cote. Ils sont même devenus un des loisirs préférés de tous ceux qui ne peuvent plus, ou trop rarement, mettre le nez dehors. Et ce succès est déjà bien perceptible chez certaines entreprises actives dans la conception ou le développement de ces jeux vidéo. A Koekelberg, en Région bruxelloise, le studio Demute se frotte les mains. Cette PME est spécialisée dans la création sonore et le codage de sons et 2021 s’annonce d’ores et déjà une grande année. François Fripiat, son fondateur, le confirme. "Ces derniers mois, nous avons participé à de gros projets et surtout, un tiers du chiffre d’affaires est désormais réalisé avec des partenaires que nous n’avons jamais vus. Les contrats ont été négociés et signés par vidéoconférence. Nous avons gagné des références à l’international et donc une crédibilité qui nous rend confiant pour l’avenir".