La nuit, la Citadelle de Namur se transforme en circuit pour fous du volant

Ces bruits sont le quotidien des riverains de la Citadelle. Tous les soirs ou presque, un groupe d'automobilistes envahit le site historique. "A partir de 22 ou 23h00, il y a beaucoup de crissements de pneus, de la musique. On les entend qui roulent très très vite, qui freinent souvent en urgence. Et parfois, il y a des chocs, des accidents", nous explique un riverain.

Dérapages (non) contrôlés, moteurs rutilants, courses en (pseudo) bolides... Une situation qui dure depuis plusieurs années déjà mais qui s'est à nouveau accentuée et qui perturbe réellement la tranquillité des habitants.

Réunis sur l'Esplanade, ces "automobilistes" pratiquent notamment le "drift". Une discipline qui consiste à effectuer des dérapages contrôlés.

Outre la sécurité et la tranquillité du voisinage, ces pratiques bruyantes ternissent aussi quelque peu l'activité touristique de la Citadelle. Notamment des restaurants. Jeremy est maître d'hôtel au Château de Namur. "C’est vraiment désagréable et puis, ça donne une mauvaise image à nos clients. Même si on a reçu peu de plaintes, on se sent un peu gêné pour eux."

Selon la police, le nombre de plaintes a augmenté au cours des dernières semaines. Les patrouilles et autres contrôles à la Citadelle seront donc renforcés. Mais mis à part les excès de vitesse, les faits ne sont pas répréhensibles.