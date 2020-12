La nuit des rideaux tirés. "Pour noël, on a fraudé"

Tout commence par une promenade dans la périphérie de Charleroi. Dans cette nuit des rideaux tirés, où tout le monde se cache pour éviter les contrôles ou par peur des regards des voisins, on s’aperçoit vite que beaucoup de Belges ont décidé de frauder ce jeudi soir. Vers 17h, des voitures se parquent discrètement et des familles rentrent rapidement dans les maisons. Ce ne sont pas des lockdown christmas party. Mais des petits groupes familiaux qui n’ont pas pu résister à l’appel du réveillon. Une famille accepte de nous recevoir quelques minutes pendant l’apéro.

Deux parents, une arrière-grand-mère, deux grands-parents, trois enfants et un oncle. Neuf personnes autour du sapin de noël. La voiture, on l’a garée plus loin dans la rue pour éviter les soupçons. La petite fête se fait discrètement à l’arrière de la maison. La maman le reconnaît tout de suite. "Là c’est clair, c’est illégal. Mais on assume. On a quatre enfants et on a décidé de faire deux réveillons. Un premier mercredi et un deuxième ce soir. D’habitude, on se réunit à trente personnes donc on fait déjà beaucoup moins mais on est dans le rouge face aux règles." Le crémant remplit les verres. Les sourires, les blagues et l’odeur de la dinde dans le four.

Je connais les risques mais je voulais voir mes arrière-petits-enfants

Parmi les invités, une dame de 85 ans. L’arrière grand-mère des enfants présents. Personne ici n’a eu le cœur de la laisser seule dans son appartement. "J’ai accepté l’invitation pour mes arrière-petits-enfants. C’est moi qui ai dit que je venais. Malgré les risques oui. Je les connais mais je ne veux pas rester seule." Risques connus et assumés pour garder un lien social, voir les yeux des enfants au moment des cadeaux, se sentir vivre. La maman de rajouter, "Je crois que beaucoup de monde est dans cette philosophie ce soir. Un respect des règles sanitaires mais avec une petite marge de liberté pour un soir. On sait que cette maladie est là et qu’elle est dangereuse mais là on était face à quelque chose d’essentiel aussi pour nous."



Un noël en plus petit comité que d’habitude mais un rassemblement trop important aux yeux des autorités… un noël illégal. À l’abri des regards. Nous sortons et depuis l’extérieur, rideaux tirés, rien ne montre qu’un moment festif se vit à l’intérieur. Une petite bulle de liberté. Dehors, 23h, le ballet discret des voitures reprend. Les familles retournent chez elles. Avant le couvre-feu.