La nuit des étoiles, ce samedi et dimanche au Pass

En cette saison des étoiles filantes, l’équipe du Pass à Frameries et le club d’astronomie de l’UMons organisent la "Nuit des Etoiles". Lors de cette nouvelle édition, les membres de ce club d’astronomie ont mis en place un planétarium. Sous la coupole gonflable, le spectateur se retrouve en quelques secondes, sous un ciel étoilé, qui nous emporte très loin, en quelques clics sur un clavier. "Je peux pointer la planète Jupiter, et si je veux la voir de manière plus saisissante, c’est possible. Les petits points qu’on voit apparaître, à côté, ce sont ses lunes," confie Maxime Dumenil, membre du club d’astronomie de l’UMons

Ce planétarium est accessible durant ce week-end au Pass. Mais, il ne s’agit pas de la seule activité proposée par le Pass. Les visiteurs pourront, par exemple, fabriquer des aurores boréales, apprendre à mieux utiliser leur télescope, marcher virtuellement sur la lune mais aussi se repérer parmi les étoiles grâce à un smartphone. Chaque année, un public très varié participe à ces animations, comme l’explique Francesco Lo Blue, président d’Olympus Mons. "Il y a des gens qui viennent, et qui sont des mordus et qui vont poser des questions. Et puis, il y a l’enfant âgé de 6 ans, et qui est fou d’astronautes, et des choses comme ça. Il ne faut pas du tout imaginer l’événement comme une réunion de geeks du domaine. Ce n’est pas du tout comme cela que ça se passe."

Le clou du week-end, c’est l’observation commentée du ciel, samedi, à partir de 22 heures, avec des passionnés qui partageront leurs savoirs et leurs outils d’observation, à condition que les nuages soient d’accord de laisser le champ libre aux étoiles.