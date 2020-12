La nouvelle ligne de train "bypass" de Malines ouvre la semaine prochaine

Le "bypass ferroviaire" de Malines sera traversé pour la première fois la semaine prochaine. Il s’agit d’une nouvelle ligne ferroviaire "stratégique", indique lundi Infrabel par communiqué, qui "améliorera encore la mobilité depuis et vers Bruxelles et l’aéroport".

Le "Bypass", long de 3,2 kilomètres, comporte deux voies supplémentaires et deux nouveaux quais. À partir du 14 décembre, la SNCB mettra ainsi les quais 11 et 12 en service, dans le cadre de la rénovation de la gare de Malines (105 millions d’euros investis par la SNCB), dont la fin est prévue pour 2027.

À terme, souligne le communiqué, les voies du Bypass seront également empruntées par les trains nationaux (SNCB) et internationaux (Thalys Eurostar, Benelux) pour traverser plus rapidement la gare de Malines (160 km/h au lieu de 100 km/h), et ce afin d’accroître la fluidité du trafic sur la liaison Bruxelles-Malines-Anvers-Pays-Bas.

Le Bypass sera également raccordé à la ligne Diabolo vers Brussels airport.

L’investissement total d’Infrabel pour le Bypass de Malines s’élève à environ 170 millions d’euros, un investissement désapprouvé par l’ancien CEO de la SNCB Jo Cornu en 2015, celui-ci ne permettant qu’un "gain de temps de quelque 90 secondes" pour les trains à grande vitesse.