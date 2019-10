La nouvelle gare internationale de bus s’implantera à Erasme, plus précisément sur le parking de Lennik juste en face de l’hôpital Erasme. La ministre régionale de la mobilité vient de le confirmer. Ce qui n’est pas vraiment du goût de certains élus anderlechtois.

A deux pas du Ring, juste à côté d’une station de métro, c’est finalement le terrain du parking de Lennik qui a été retenu par la Région pour cette gare de bus. Objectif : désengorger le centre-ville et offrir des conditions d’accueil décentes. " Pour l’instant, la situation à la gare du Nord où s’arrêtent les bus internationaux, ce n’est pas satisfaisant. Ce n’est pas bon pour les touristes, ce n’est pas agréable pour les chauffeurs, ni pour les riverains. Car l’infrastructure n’est pas adéquate. Ce qui crée des conflits sur le terrain ", explique Elke Van den Brandt (Groen), la ministre bruxelloise de la mobilité.

Pour Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois (MR) et conseiller communal à Anderlecht, le terrain du parking de Lennik, ce n’est pas la bonne solution. " Le parking va mettre à mal le rôle qui était initialement prévu pour ce terrain. A savoir celui d’être l’espace de jonction entre d’une part le campus Erasme et d’autre part ce quartier d’habitation. Et cela avec une gare de bus, ce n’est pas possible. Ce qui est très regrettable ".

Une étude va maintenant être menée pour développer un projet architectural. La ministre espère que cette gare de bus pourra ouvrir à l’horizon 2022-2023.